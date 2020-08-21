AjansHaber.com.tr Ekonomi Başkan Erdoğan orayı işaret etti

İkinci müjde o bölgeden gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’de keşfi yapılan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervini müjdesini açıkladıktan sonra yeni bir müjdenin de Akdeniz’den beklendiğini dile getirdi.

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin açıklaması yapıldı. Bakan Erdoğan, konuşmasında “Fatih, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.” dedi.

Erdoğan, yeni keşifler için de beklenti içinde olduğunu müjdeledi. Gözler şimdi Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına çevrildi.

Akdeniz’den de müjde bekliyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah benzer bir haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. O güzel sözü uyarlayarak tekrarlayarak söylüyorum; Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." ifadelerini kullandı.

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