İki market arasında ucuzluk tartışması!

Şok Market'in fırsat ürünü olarak 100 TL'den indirimli olarak 25 TL'ye sattığı diş macununun Yunus Market'te 15 TL'den indirimli olarak 9 TL'ye satıldığı iddiaları sosyal medyada tepki topladı.

İddialar kafa karışıklığına sebebiyet verdi

Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma çıktı. Bazı kullanıcılar Yunus Market'i stokçulukla suçladı. Ürünün fiyatı ucuzken depolara stoklandığı, son kullanma tarihlerinin az olduğu ve sadece ambalajının 2-3 TL arasında olduğu söylendi. Bazı kullanıcılar ise ŞOK Market'i suçladı, fırsat ürünü adı altında sattıkları ürünlerin fiyatının önceden şişirilmiş olunduğu ya da gramajının düşürülmüş olunduğu söylendi.

ŞOK Market'ten iddialara yanıt

Hakkındaki iddialara yanıt veren ŞOK Market, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Colgate markasının Natural Extracts Charcoal özellikli deniz tuzlu çeşidi, halihazırda üretici firma tarafından üretilmemekte ve dağıtımı yapılmamaktadır. İddiaya konu Yunus Market'te ise bu ürün, belirtildiği üzere 9,9 TL'ye değil, güncel tarihli fişte de gördüldüğü üzere 62,90 TL'ye satılmaktadır. Normal satış fiyatı 99.90 TL olan ürün, ŞOK marketler 25TL ve üzeri toplam alışverişlerde, %75 indirim ile yalnızca 25 TL'ye satılmaktadır."