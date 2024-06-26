AjansHaber.com.tr Gündem İki lider arasında sürpriz görüşme!

İki lider arasında sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İlim Yayma Vakfı öğrencileri şampiyon oldu!
Benzin ve motorine zam geliyor
TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Dağıstan'daki saldırıda 14'ü polis 19 kişi öldü!
THY 'Avrupa'nın En İyi Havayolu’ seçildi!
Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu!