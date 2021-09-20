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İki kardeşin av macerası korkunç sonla bitti

Erzurum’un Pasinler ilçesinde ava giden iki kardeşten Erol A. çalıklar arasında duyduğu sesi domuz zannederek ateş açtı. Çalıkların arasında bulunanın kardeşi Volkan A. olduğunu gören Erol A. intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile domuz avına çıkan iki kardeş av sırasında iki gruba ayrılarak birbirinden uzaklaştı. İki grup yolun karşılıklı alanlarında domuz armaya başladı. Kardeşlerden Erol A. çalık alanda duyduğu sesi domuz zannederek ateş etti. Kardeşi Volkan A.'nın çığlıklarını duyan Erol A. çalıkların arkasına gittiğinde Volkan A.’yı kalbinden vurduğunu anladı.

Kardeşinin öldüğünü gören Erol A. olayın şokuyla tüfeği çenesine doğrultup ateşledi. Olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Erol A.’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

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