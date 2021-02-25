İki ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Adana’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, Adıyaman’da 1 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Adana’da 18 Şubat'ta, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 5’i Suriye 4’ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine baskın yapılmıştı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman’da 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman’da terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü düşünülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.
Yorumlar