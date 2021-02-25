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İki ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Adana’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, Adıyaman’da 1 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Adana’da 18 Şubat'ta, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 5’i Suriye 4’ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine baskın yapılmıştı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman’da terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü düşünülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

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