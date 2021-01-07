İki fotoğraf arasında farkı bulun

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla birlikte başkent Washington’da başlayan gösteriler işgal girişimine dönüştü. Trump yanlıları, ABD Kongre Binası’nı basarak ele geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle olay bastırıldı.

Yaşananlar sırasında Kongre Binası’ndaki ABD’li siyasetçilerin çekilen bir fotoğrafı ise olay oldu. ABD’li siyasetçilerin işgal girişimi sırasında sıraların altına saklandığı görüldü.

Bu görüntü akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında AK Partili ve MHP’li siyasetçilerin duruşunu getirdi. Başını AK Partili Bekir Bozdağ’ın çektiği birçok milletvekili darbe girişimi sırasında TBMM’ye gitmiş ve dik durarak darbenin bastırılmasında büyük rol oynamıştı.