İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu'nca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma yürütüldü.

Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç'in, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.