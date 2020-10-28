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İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nin DSP'li Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Kırklareli Evrensekiz'in CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İki isme rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından düzenlenen törenle DSP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın rozetlerini taktı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata


Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant

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