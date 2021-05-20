İki bakanlığa önemli atamalar

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Suat Sarıgül'ün yerine ise Necmi Keskinsoy atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişiklikleri yaşandı.

Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Mehmet Alper Kan ve Abdurrahman Çalık atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ATAMA KARARI

Bir önemli atama ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, birimin başına Cebrail Taşkın atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.