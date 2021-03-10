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IKBY'den skandal pula ilişkin açıklama: Bastırma planı onaylanmadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihte ilk kez ülkeyi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Türkiye topraklarının da içinde yer aldığı pulla propaganda yaptı. Skandal haritanın yer aldığı pulun bastırma planının IKBY tarafından onaylanmadığı açıklandı.

Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

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Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

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