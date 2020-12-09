IŞİD'in Ezidi kenti olan Sincar'a girmesi sonrası kente yerleşen PKK'nın çekilmesi konuşulurken IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi"

Kentteki son durumla ilgili konuşan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" açıklaması yaptı.