İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar liralık kış desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar lira yardım vereceklerini açıkladı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü belirterek, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen göstereceklerini kaydetti.

1,6 MİLYAR TL DEĞERİNDE YAKACAK YARDIMI

Yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Önümüzdeki kış mevsiminde yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam değeri 1,6 milyon TL'ye ulaşan kömür dağıtacaklarını belirtti.

DAĞITIM İŞLEMLERİNİN MALİYETİ 40 MİLYON TL

Kış ayları boyunca yardımların süreceğini ve dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 6 MİLYAR TL

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarına da destek olunuyor.

Elektrik Tüketim Desteği kapsamında 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımların 6 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

Kasım ayı ile birlikte 4 ayda başkanlık tarafından yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği verileceği öğrenildi.

Yakacak ve elektrik yardımlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar destek verilecek.

YARDIMDAN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPILMALI

Yapılacak yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yakacak yardımına

e-Devlet üzerinden üzeridnen başvurabilecek.

Elektrik Tüketim Desteği için ise sosyal yardım programından düzenli olarak faydalanan vatandaşlar, herhangi bir başvuruda bulunmadan faydalanabiliyor.

Kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT'ye gitmelerinin yeterli olduğu belirtildi.