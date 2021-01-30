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İhracatçıya yeni destek

Bakan Ruhsar Pekcan ihracatçılara sağlanan ilave desteklerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pekcan, "Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı. Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine Yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz. Hayırlı olsun..." dedi.

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