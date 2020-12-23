İhracat treni için Çin’de tören düzenlendi

İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek Çin'in Xi’an şehrine ulaştı.

15 günde ulaşımını tamamlayan tren için Xi’an kentinde tören düzenlendi.

Törene Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, Xi’an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı.

"MODERN İPEK YOLU İNŞA EDİLİYOR"

Büyükelçi Önen yaptığı konuşmada, “Teknolojinin ve modernleşmenin getirdiği fırsatlarla birlikte modern İpek Yolu’nu inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Önen, Xi’an-İstanbul arasındaki direkt uçuşların pandemi sona erdikten sonra yeniden başlamasını umduklarını belirtti.

"AVRASYA'DAKİ EKONOMİK FAALİYETLER HIZLANACAK"

Önen, pandemi döneminde Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının daha da hayati bir hale geldiğini ve uluslararası lojistik tedarik zincirinin istikrarında yük trenlerinin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Önen, açıklamasını “Türkiye ile Çin arasında demiryolu bağlantısının daha çok kullanılması, Avrasya’daki ekonomik faaliyetleri de hızlandıracaktır.” sözleriyle sonlandırdı.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN MESAJ

Xi’an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemine işaret ederek, tren seferleri sayesinde iki ülke arasındaki iletişim ve temasların gelişmesini umduklarını ifade etti.

Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da mesajının yer aldığı bir video gösterildi.