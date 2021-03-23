İhaleler CHP'li kurultay delegesine

Yapılan son ihalede, 7 şirket gizli bir el tarafından saf dışı bırakıldı ve kazanan yine Şahin oldu. İşte Hurşit Şahin'in girdiği ihalelerde yaşanan garipliklere ilişkin son dakika ayrıntıları.

Avcılar Belediyesi'nin yaptığı yol bakım ihalelerinin tamamının CHP'nin İstanbul kurultay delegesi Hurşit Şahin ile oğlu Deniz Şahin'in sahip olduğu Gözdeniz Yapı şirketine verildiği ortaya çıktı. Yıllardır CHP'li belediyeden 30 milyon liralık ihale alan şirketin son aldığı 5 milyon 709 bin liralık yol bakım ihalesinde ise şüphe uyandıran gelişmeler yaşandı.

GİZLİ BİR EL HURŞİT ŞAHİN'İN GİRDİĞİ İHALELERDE DİĞERLERİNİ SAF DIŞI BIRAKIYOR!

27 Şubat'ta duyurusu yapılan açık usullü yol bakım ihalesine, 9 firma teklif verdi. Ancak iddialara göre İhale Komisyonu'nda gizli bir el, ihalenin yaklaşık maliyetinin altında teklif veren 7 firmayı, dosyalarından evrak çıkararak 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bıraktı. Böylece yaklaşık maliyetin altında teklif veren şirketlerin neredeyse tamamı eksik evrak verdikleri gerekçesiyle elendi. Kıran kırana geçmesi beklenen ihaleye sadece Özener Turizm ile Hurşit Şahin'in şirketi Gözdeniz Yapı katıldı. İhale Komisyonu, yaklaşık maliyetin 250 bin lira üzerinde teklif veren Özener Turizm'i ihaleden otomatikman eledi. İhale böylece yaklaşık maliyetin 90 bin lira altında teklif veren Gözdeniz Yapı Endüstrisi ve Temizlik Hizmetleri şirketine kalmış oldu.

ŞİRKETLERDEN SUÇ DUYURUSU

İhale Komisyonu'nun, ihaleyi kazanan şirketin teklifinin 200-300 bin lira altında teklif veren şirketleri eksik evrak gerekçesiyle elemesi ihalenin adrese teslim yapıldığı şeklinde yorumlandı. Böylece Şahin'in şirketine belediyeden toplam 7 ihale verilmiş oldu.

Kaynak: Sabah