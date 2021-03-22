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İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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