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İHA merkezini görüntüleyen Ruslar serbest bırakıldı

İnsansız Hava Aracı Arge merkezinin bulunduğu bölgede görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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