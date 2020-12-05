İHA merkezini gizlice görüntülendiler
İstanbul'da İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan ikisi Rus biri Türk 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Rus gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 4, 2020
Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı pic.twitter.com/iqOBVxsMlw
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