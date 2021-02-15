AjansHaber.com.tr Gündem Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK'ya malzeme ve finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e tepki çeken sözler
Banu Avar CHP medyasını böyle ifşa etti!
Barajlarda son durum
Gara'da teröristlere 'Pençe' darbesi
Kar yağışı barajları nasıl etkiledi?
Sahadan gelen bir başka bilgi var dedi
İstanbul'da toplu taşıma kararı