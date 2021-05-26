İftiradan döndü: Beni İYİ Partililer kandırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde “Başkan yardımcısı beni dövdü” diyerek belediyede darp edildiğini öne süren ve İYİ Partili yöneticilerle birlikte suç duyurusunda bulunan taksici, iddialarının gerçek olmadığını itiraf etti. Sabah'ın haberine göre taksici Engin Dürü şikâyetini geri çekti.

İddiaların ardından İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da belediye başkanı ile çalışanları, "Mafya, çete, vandal, zorba" gibi ağır sözlerle suçlamıştı.

'KANDIRILDIM'

Tehdit, taciz ve darp, dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı bulunan taksici Dürü, bu yönde şikâyette bulunması için İYİ Partililer tarafından birtakım vaatlerle kandırıldığını öne sürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise İYİ Partili Türkoğlu'nu istifaya davet etti.