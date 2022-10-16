İETT şoförü hastaneye yetiştirdi, ancak kurtarılamadı

Kavacık Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki duraktan otobüse binen Zekariya Teksal, bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi. Teksal'ın durumunun kötüleşmesi üzerine otobüs şoförü, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal'ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Teksal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay İETT otobüsünün araç kamerası tarafından da kaydedildi.