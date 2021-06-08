İETT otobüsü metro inşaatına çarptı

Olay, dün akşam Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı.

İETT otobüs, cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşaldı.

Otobüsteki yolcular korku ve panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurabilmek için önce refüje çıktı daha sonra ise metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çaptı.

Kaza sonrası şans eseri yolculardan hiçbiri yara almadı.

Otobüs şoförü aracın ön camından saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.