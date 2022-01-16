İDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal oldu
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
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