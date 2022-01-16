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İDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

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