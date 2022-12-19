AjansHaber.com.tr Gündem İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.

Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 ölü
Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu!
Hadise’nin eski kayınpederi iflas etti!
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de
Malatya'da Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Kadın cinayetleri bitmiyor! İki acı haber!