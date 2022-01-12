İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.
Yorumlar