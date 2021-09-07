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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

07.00 Yenikapı-Bandırma

07:00 Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı

07.45 Bandırma-Bostancı

08.30 Bostancı-Avşa

16.00 Avşa-Bostancı

19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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