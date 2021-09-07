İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
07.00 Yenikapı-Bandırma
07:00 Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı
07.45 Bandırma-Bostancı
08.30 Bostancı-Avşa
16.00 Avşa-Bostancı
19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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