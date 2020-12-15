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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova-Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

 

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