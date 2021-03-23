İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptalleri geldi!

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler şöyle:

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İDO'nun iptal olan seferleri..

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise şu seferler iptal edildi;

Bursa-Yenikapı 07:30 seferi,

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

Kabataş-Kadıköy-Bursa 07:45 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.