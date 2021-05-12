İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'te Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.

Şehit Teğmen Osman Alp için ilk tören birliğinde düzenlendi.

Şehidin naaşı törenin ardından uçakla memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine götürüldü.

Türk bayrağı asılan Muştular Mahallesindeki baba evinde helallik alındı. Ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında tören alanına taşındı.

Şehit Teğmen Alp için düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Muştular Mahallesi mezarlığına defnedildi.

30 yaşında olan Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, evli ve 2 yaşında bir kız çocuk babasıydı.