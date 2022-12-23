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İçişleri Soylu: 3 il ve KKTC'de operasyon! Çete çökertildi, örgüt lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de 40 adrese eş zamanlı operasyonda Deveciler organize suç örgütü çökertildiğini ve örgüt liderinin yakalandığını açıkladı.

Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de Deveciler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 40 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında suç örgütünün çökertildiğini, örgüt liderinin yakalandığını duyurdu. 

 40 adrese baskın: Örgüt lideri ve oğlu yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

C.İ. KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de İstanbul'da lüks evinde yakalandı.

Zanlı Y.İ'nin yakalandığı daire ve suç örgütünün Adana'da işlettiği bir barda, 2'si makineli 6 tabanca, sinyal kesici cihaz ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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