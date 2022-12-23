İçişleri Soylu: 3 il ve KKTC'de operasyon! Çete çökertildi, örgüt lideri yakalandı

Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de Deveciler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 40 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında suç örgütünün çökertildiğini, örgüt liderinin yakalandığını duyurdu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu;

Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda,



DEVECİLER Organize Suç Örgütü çökertildi.

Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı.



Kahraman Polislerimize tebrikler👏 https://t.co/gpl3zI3CKj — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 23, 2022

40 adrese baskın: Örgüt lideri ve oğlu yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

C.İ. KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de İstanbul'da lüks evinde yakalandı.

Zanlı Y.İ'nin yakalandığı daire ve suç örgütünün Adana'da işlettiği bir barda, 2'si makineli 6 tabanca, sinyal kesici cihaz ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.