İçişleri Bakanlığından kritik uyarı: Bayram harçlığı ödemesi söz konusu değildir

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcılar da harekete geçti vatandaşları dolandırmak için farkı yollara başvurdu. Bunlardan biri ise 'Bayram Harçlığı' yönetimi oldu.

İçişleri Bakanlığı son zamanlarda sosyal medyada bakanlık tarafından bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e- Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli bir hizmettir. Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EMNİYET DE UYARDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.