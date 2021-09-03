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İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: O ülkelerden gelenlere PCR şartı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. 4 Eylül'den itibaren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR şartı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

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