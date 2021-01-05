İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"POLİSE KATİL DENİLMESİNİ BİZ KABUL ETMEYİZ"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da değinen Çataklı, şunları söyledi: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."

"GÖZALTINA ALINANLARDAN 15'İ MLKP ÜYESİ"

Çataklı ayrıca, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'a "Komutan" diyerek "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi.