İçişleri Bakanlığı'ndan bayram denetimleri açıklaması

Yapılan açıklamada, "Denetimler kapsamında, şehirlerarası yollarda 1.167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak. Denetimlerde, 'seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak" denildi.