İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı 42 ilde düzenlenen dev operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.
Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur.'' denildi.
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