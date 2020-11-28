İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı 42 ilde düzenlenen dev operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.



Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur.'' denildi.