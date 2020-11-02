AjansHaber.com.tr Gündem Bu yıl ikna yoluyla 189 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 

Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
3 yaşındaki Elif'i enkazdan kurtaran kahraman
Bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarıldı
6,6'lık depreme gökdelen tepesinde yakalandı
Depremle ilgili provokasyon yapan kişi gözaltında
Anne ve 2 çocuğuna ulaşan ekip o anları anlattı
Türkiye bu fotoğrafı konuşmuştu
Edanur Türkiye'nin gönlüne taht kurdu