İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-25 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da ''Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa Eser” Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.

NTV'de yer alan bilgilere göre, operasyonun ilk gününde, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi

Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.