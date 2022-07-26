İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-25 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.
Diyarbakır'da ''Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa Eser” Narko Terör operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.
NTV'de yer alan bilgilere göre, operasyonun ilk gününde, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi
Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Yorumlar