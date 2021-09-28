İçişleri Bakanlığı açıkladı: 263 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesinde bulunan bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada, 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Rekor yakalama

Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye’de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı.