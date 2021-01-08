AjansHaber.com.tr Ekonomi 4 yılın en yüksek personel alımı yapılacak

İçişleri Bakanlığı 1172 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı'na bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak.

Edinilen bilgiye göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

4 YILIN EN YÜKSEK ALIMI YAPILACAK

Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığı'na son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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