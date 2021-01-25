İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine çirkin saldırıda flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli Erdal Erbaş hakkında soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.