İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Toplam 10 ilde 70 bini aşkın polis memurumuz var, 60 bini aşkın jandarma var, bin de sahil güvenlik personelimiz var. Burada hem güvenliği tesis eden hem ulaşılamayan köylere giden bir mücadele ortaya koyuluyor. Maalesef köstek olmayı kendilerine bir karakter olarak nitelendirmeye çalışanları görüyoruz. 230 kişi gözaltına alındı, 20'nin üzerinde tutuklama var. Bütün Türkiye seferberlik içerisinde, bir taraftan münferit olaylar söz konusu. Burada bir ayakkabı mağazası camı kırık durdu, kimse ayakkabı almadı oradan. Hala acaba Suriyelilerle ilgili nasıl bir yalan yanlış oluşturabilirim, acaba hizmetlerle ilgili nasıl bir dezenformasyon oluşturalım diye düşünüyorlar. Bir siyasi partinin genel başkanı diyor ki "Hataylılar benim dediğimi iyi anlar" diyor. Neyi anlayacaklar, bunlarla ilgili konuştuğum için aziz milletim beni affetsin. Neymiş Hatay'da yabancılara konut satışlarına dikkat edilsin, bunun açtığı belaları hepimiz biliyoruz. Ucuz insanlar var, bunlar maalesef siyasetçi olmuşlar. Yüreği kara zihni kara insanlar var. Bu insanları en büyük insanlık sınavında tanıyoruz. Hatay'daki mülk satışıyla ilgili depremin alakası nedir?

Başka bir değerlendirme, neymiş ölü sayıları daha fazlaymış, biz saklıyormuşuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır ya! Savcılar, adli tıp uzmanları, doktorlar görevlendirilmiş. Tek tek takip ediyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır. İşimize bakmamıza izin vermiyorsanız OHAL'in gereğini yerine getiririz. Izdırap yaşatırız!