İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Koca: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.

ANNESİNE KÜFÜR EDEN ŞAHSIN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda, hastanede tedavi gören annesi Servet Soylu ile fotoğrafını paylaşmış ve bu tweetin altına küfürlü yorum yazan şahsın adli kontrolle serbest bırakılmasına çok sert çıkmıştı. Sosyal medyadan duruma isyan eden Soylu, "Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım" ifadelerini kullanmıştı.