İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki terörist sayısının 300’ün altına indiğini söyledi.

Bakan Soylu, teslim olan teröristlerin sayısının, katılanların 5 katı olduğu bilgisini vererek, "Operasyonlarda yılbaşından bu yana 121 terörist etkisiz hale getirildi. 1’i bu sabah toplam 26 terör eylemini engelledik" dedi.