İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bile bu konularda değerlendirme yaparken kılı kırk yarıyoruz. Bunlar teknik konular. Kılıçdaroğlu olsam lafı söylerim. Üzerimden helikopter geçiverir. UFO mu diye bakarım." dedi.

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarmanın elindeki hava araçlarının yüzde 90'ından fazlasının gece görüşlü olduğunu belirtti.

Bu hava araçlarının operasyonlarda kullanıldığını ifade eden Soylu, gece görüşlü helikopter ile gece yangın söndürebilen hava araçlarının ayrı olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye'de gece yangın söndürebilen hava aracını geçen yıl deneyimlediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu dünyada çok kullanılıyor mu? Bu da ayrı bir konu. Herkes kendi işini yapsın. Buna belediye başkan yardımcısı, belediye başkanı karışırsa artık tuz kokmuş demektir. Sen çöpünü toplamakla, imarını doğru yapmakla mükellefsin. Büyükşehirsen su, kanalizasyon gibi işlerini yapmakla mükellefsin. Dönüp, gece görüşlü yangın söndürebilecek kabiliyetteki hava araçları konusunda değerlendirme ortaya koyuyorsan haddini aşıyorsun demektir. Hiç bilmediğin bir konuda değerlendirme yapıyorsun. Ayıp ediyorsun demektir. Bu doğru işler değildir. Bu doğru olmayan işleri kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Biz bile bu konularda değerlendirme yaparken kılı kırk yarıyoruz. Bunlar teknik konular. Kılıçdaroğlu olsam lafı söylerim. Üzerimden helikopter geçiverir. Ufo mu diye bakarım."

Soylu, şu anda ellerinde gece yangın söndürebilen helikopter olduğuna, eğitimlerin devam ettiğine dikkati çekti.

- "Gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramı diye bir kavram yok"

Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise gece görüşle yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramlarının çok farklı olduğunu anlattı. Doğan, gece görüş gözlüğüyle Jandarma Havacılık Başkanlığı ve TSK'deki diğer kurumların 1990 yılından bu yana özellikle Skorksy helikopterlerinde faaliyet icra ettiğini aktardı.

Dünyada en çok gece görüş saatine sahip, en tecrübeli birliklerden birisinin Jandarma olduğunu vurgulayan Tümgeneral Doğan, şunları söyledi:

"En zorlu şartlarda en zor görevleri yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Ancak, gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız ya da yerden suni ışık olmadan pilotların uçabileceği şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla bırakın yangını, yerden çakmak dahi olsa gece görüş gözlüğüyle uçma kabiliyeti ile ters orantılıdır ve sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramı diye bir kavram yok."

- "Kamuoyunda böyle bir yanlış algı var"

Tümgeneral Ali Doğan, Avustralya'nın 2015 yılına kadar gece görüş gözlüğüyle yangın söndürmeyi denediğine işaret ederek düşen helikopterler neticesinde bunu emniyetsiz bulduğunu dile getirdi.

Şu anda Avustralya ve birkaç ülkede gece yangın söndürebilen helikopterlerin geliştirilmeye devam ettiğini aktaran Tümgeneral Doğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut helikoptere ilave olarak bir stadı aydınlatabilecek kapasiteye sahip 6 projektörler mevcut. Bu projektörler 4 kilometreden aydınlatabilecek kapasiteye sahip. İçerisinde kamera sistemler var. Motorları çok çok güçlendirilmiş. Bu helikopterler acil durumlarda aydınlatmayı sağlayarak kendine bir kanal sağlıyor. Aydınlatılmış tünel içerisinde uçuyor. Kamuoyunda böyle bir yanlış algı var. Geçen yıl bu helikopter Isparta'da konuşlandı, uçtular. Milas'ta hazırlık yapıyorlar. Bu helikopterler de Avustralya başka bir ülkede daha var. Bunlar arama kurtarma amaçlı yapılmış. Uluslararası alanlarda uçuş ekibi düştüğü zaman arama kurtarma için yapılmış helikopterler. Yangın söndürmede kullanılmaya çalışıyorlar. Stratejik alanlarda çok önemli hedeflerin gece yangınında söndürmeye çalışıyorlar."

Ali Doğan, bu helikopterin gündüz devam eden sabit bir yangında kullanıldığını, gündüz hava kararmadan sabit bir su alma noktasına gidip sadece tek sorti ile su torbası doldurup kendisine emniyetli bir rota çizdiğini, gece de o noktaya en fazla 4-5 atım yaptığını kaydetti.

Doğan, yangının gündüzdeki yerin haricinde başka bir noktaya sıçraması durumunda bu helikopterin müdahale etme şansının olmadığını sözlerine ekledi.

(Bitti)