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İçişleri Bakanı Soylu: KADES uygulaması indirilme sayısı 979 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

KADES uygulamasının indirilme sayısının 979 bin olduğunu bildiren Soylu, "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim." ifadelerini kullandı.

Soylu, uygulamanın indirilebileceği, "https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades" ile "https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerini de paylaştı.

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