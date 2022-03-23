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İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Denetim Komisyonu heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti.

Bakan Soylu, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörleri John Howell, Boriss Cilevics ve AKPM Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie Affholder ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile AK Parti Denizli Milletvekili ve AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet Yıldız'ın da katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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