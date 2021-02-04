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İçişleri Bakan Yardımcısı: "Devletin gücünü sınamanızı tavsiye etmiyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi provokasyonlarına ilşkin çarpıcı tespit ve açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, Boğaziçi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek provokatif eylemlere imza atanlara sert sözlerle seslendi, "Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını, test etmesini tavsiye etmiyoruz." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çataklı'nın gündeminde, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonları da vardı. Çataklı gözaltına alınan 159 kişiden 79'unun terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Çataklı, bu durumun olayın gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı. Çataklı, marjinal yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini, fırsat da verilmeyeceğini belirtti.

Çataklı, Boğaziçi provokasyonlarının son bulması gerektiğini söyledi, sert bir uyarıda bulundu. Çataklı, "Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını, test etmesini tavsiye etmiyoruz." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Melih Bulu atandı. Atamanın ardından terörle iltisaklı kişilerin de aralarında bulunduğu bazı marjinal gruplar provokasyona başladı. Rektörlük binasını işgale kadar giden provokasyolara polis müdahale etti. İstanbul'un farklı noktalarındaki eylemlerde uyarıları dikkate almayan, vandal tavırlar sergileyen 159 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 79'unun terör örgütü DHKP-C ve MLKP ile bağlantıları ortaya çıktı. Eylemlerde gözaltna alınanların çok büyük bölümü üniversitenin öğrencisi değil.

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