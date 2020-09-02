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İbrahim Kalın'dan Avusturyalı Bakan'a efsane cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a, Twitter üzerinden, "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.

Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin etkisinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu etki, entegrasyon için bir zehirdir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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