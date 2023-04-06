İbrahim Kalın Moskova'da Putin ile görüştü

Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rusya'ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov görüşme ile ilgili olarak, "İbrahim Kalın ile Putin'in görüşmenin gerçekleştiği doğru. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali dahil her iki ülkeninde gündeminde yer alan enerji projelerinin uygulama süreçleri ele alındı." dedi.

Peskov ayrıca, Rusya'nın yakıtın santrale aktarılma törenine uygun düzeyde katılım sağlayanacağını ifade etti.