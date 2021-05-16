AjansHaber.com.tr Gündem "İsrail savaş suçlarına bir yenisini ekledi"

İbrahim Kalın: İsrail savaş suçlarına bir yenisini ekledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in basını hedef almasına tepki göstererek, "İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını duyurdu.

Kalın, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bu silahların terör örgütü PKK'da ne işi var?
Sokağa çıkma kısıtlaması saati değişti!
Örgüt içinde karışıklık
Mersin'de Irkçı saldırı
Thodex kurucusu için yolun sonu
Teslim olan teröristten çarpıcı HDP itirafı!
"İsrail'in katliamının altına imzasını attı"